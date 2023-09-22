В уфимской Деме пешеход пострадал от наезда иномарки

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера поздно вечером, 21 сентября, в уфимском микрорайоне Дема в аварии пострадал пешеход. Об этом рассказала пресс-служба городской ГИБДД.

ДТП произошло напротив дома №15/1 по улице Ухтомского. Водитель Kia Rio наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате случившегося пострадавший получил ушибы.

По факту происшествия начато разбирательство.

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