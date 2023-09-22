В Башкирии подешевели морковь, свекла и лук

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за неделю подорожали помидоры, бананы и макароны. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 11 по 18 сентября килограмм помидоров подорожал на 4,3%. На этой неделе их средняя цена составила 85,91 рубля. Также жителям республики на 3,3% больше придется отдать за бананы (средняя цена – 118,89 рубля) и за 3,2% за макароны (78,73 рубля).

Однако на этой неделе на 6% подешевела морковь (средняя цена – 35,96 рубля), на 5,4% – столовая свекла (32,35 рубля), на 4,9% – репчатый лук (28,16 рубля).

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