Мужчине, из-за которого в Бирске в пожаре погиб инвалид, грозит 20 лет «строгача»

Фото: МЧС Башкирии

Погубившему в пожаре женщину-инвалида жителю Башкирии грозит 20 лет колонии. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент случился в Бирске 19 ноября прошлого года. По версии следователей, 38-летний обвиняемый снимал у погибшей комнату в ее доме. Он помогал хозяйке по дому и ухаживал за ней. Однако между ними часто возникали ссоры на бытовой почве. В день трагедии, мужчина, будучи пьяным, ушел из дома, а когда вернулась обратно, обнаружил, что дверь закрыта изнутри.

Женщина отказалась его впускать, она вызвала полицейских, которые выпроводили его из дома. Из-за этого обвиняемый разозлился, поджег штору на веранде и скрылся. Огонь разгорелся и перерос в сильный пожар. Соседи потерпевшей, в том числе двое несовершеннолетних, успели выбраться из дома, а вот сама спастись не смогла и умерла от острого отравления окисью углерода.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Обвиняемый признал свою вину. В результате его действий было уничтожено две квартиры, общая сумма причиненного ущерба составила более 1,9 миллиона рублей.

Государственный обвинитель предложил в Верховном Суде Башкирии признать мужчину виновным и назначить ему 20 лет колонии строгого режима.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.