В уфимском Сипайлово в аварии разбился водитель иномарки

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 21 сентября, уфимском микрорайоне Сипайлово в аварии пострадал водитель иномарки. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

ДТП произошло напротив дома №1 по улице Сипайловская. 47-летний мужчина за рулем Fiat Albea столкнулся со стоящей у края дороги Lada Granta. В результате произошедшего водитель иномарки получил травму головы, его госпитализировали.

По факту ЧП начато административное расследование.

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