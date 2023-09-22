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НовостиОбщество22 сентября 2023 5:52

2 октября увеличится число прямых рейсов из Уфы в ОАЭ

Перелеты в Шарджу будут осуществляться во все дни недели, кроме среды и субботы
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 октября увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Шарджу. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Перелеты в город Объединенных Арабских Эмиратов будут осуществляться авиакомпанией Air Arabia во все дни недели, кроме среды и субботы.

Доставлять пассажиров будут на самолетах Airbus А320, которые способны уместить на своем борту 168 человек. Время в пяти составит пять часов.

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