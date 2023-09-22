Фото: Соцсети

В Уфе разыскивают 12-летнюю Азалию Минигалееву. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Местонахождение ребенка неизвестно со вчерашнего: 21 сентября она ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно.

Приметы девочки: ее рост – 163 сантиметров, у нее плотное телосложение, светло-русые с розовым оттенком волосы, темно-зеленые глаза. Она была одета в синюю джинсовую куртку с розовым меховым капюшоном, серую толстовку, клетчатые черно-белые брюки и светлые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить ее по телефонам 8 (937) 3-102-112 или 112.

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