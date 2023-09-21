Радий Хабиров рассказал об итогах встречи с послом Турции в России

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21 сентября в правительстве Башкирии состоялась встреча Радия Хабирова и посла Турецкой Республики в Российской Федерации Мехметом Самсаром. У последнего завершилась пятилетняя дипломатическая миссия в России, и напоследок он решил посетить с визитом Башкирию. На деловой встрече обсуждались перспективы реализации совместных проектов в самых разных отраслях экономики и социальной сферы. Обе стороны отметили, что российско-турецкие отношения укрепляются, а товарооборот между двумя республиками растет.

– Мы видим, что турецкий бизнес заинтересован в реализации своих проектов в нашей республике, и готовы оказывать содействие таким инициативам. Недавно мы договорились о локализации в Уфе производства мостовых и консольных кранов. В свою очередь мы заинтересованы в организации большой бизнес-миссии Башкортостана в Стамбул, - подчеркнул Хабиров, пригласив зарубежную делегацию приехать на торжественные мероприятия, посвященные 450-летию Уфы.

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