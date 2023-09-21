В Башкирии пожарные нашли в сгоревшем доме тело мужчины

Фото: МЧС РБ

В Башкирии пожар унес жизнь мужчины. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, все произошло днем в Стерлитамакском районе, в селе Косяковка, где на улице Ленина загорелся жилой кирпичный дом. Соседи вызвали пожарных, а также другие экстренные службы. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание, но, к сожалению, проливая тлеющие завалы, пожарные наткнулись на тело погибшего мужчины. Сейчас его личность устанавливается.

– На месте пожара работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.

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