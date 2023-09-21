Защитника «Салавата Юлаева» дисквалифицировали на один матч из-за жесткого толчка

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Защитника ХК «Салават Юлаев» Павла Коледова дисквалифицировали на один матч – об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Все дело в последнем матче между «СЮ» и «Нефтехимиком», когда на 53-й минуте игры Коледов жестко толкнул на борт защитника из команды соперников Артема Серикова, из-за чего тот разбил лицо. В итоге согласно Дисциплинарному регламенту КХЛ Коледов не только пропустит следующий домашний матч с «Автомобилистом», который должен состояться 22 сентября, но и выплатить денежный штраф.

Напомним, что раньше «Комсомолка» писала о том, что ХК «Салават Юлаев» одержал 3 победы подряд: 3:2 в игре с «Ак Барсом», 1:0 с нижегородским «Торпедо» и 4:2 против нижнекамсккого «Нефтехимика». Отразится ли дисквалификация Коледова на итогах предстоящего матча, болельщикам предстоит выяснить совсем скоро.

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