Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 12:45

Мэра Уфы попросили отменить трибьют немецкой группе Rammstein

Главу администрации Уфы попросили отменить трибьют Rammstein
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Организаторов концерта требуют привлечь к ответственности.

Организаторов концерта требуют привлечь к ответственности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Активисты из Новосибирска требуют отменить оркестровый трибьют рок-группы Rammstein. Они обратились с обращением к сити-менеджеру Уфы Ратмиру Мавлиеву.

Общественников возмутил тот факт, что в столице Башкирии 24 сентября планируется концерт в Конгресс-холле. Коллектив CAGMO намерен исполнить симфонические аранжировки знаменитой группы.

По мнению активистов, рокеры пропагандируют безнравственность и славятся своими скандальными выходками. Организаторов концерта сибирские общественники также требуют привлечь к ответственности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.