Мэра Уфы попросили отменить трибьют немецкой группе Rammstein

Организаторов концерта требуют привлечь к ответственности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Активисты из Новосибирска требуют отменить оркестровый трибьют рок-группы Rammstein. Они обратились с обращением к сити-менеджеру Уфы Ратмиру Мавлиеву.

Общественников возмутил тот факт, что в столице Башкирии 24 сентября планируется концерт в Конгресс-холле. Коллектив CAGMO намерен исполнить симфонические аранжировки знаменитой группы.

По мнению активистов, рокеры пропагандируют безнравственность и славятся своими скандальными выходками. Организаторов концерта сибирские общественники также требуют привлечь к ответственности.

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