В Башкирии на создание мультфильма о генерале Шаймуратове направят 26 млн рублей

Лента будет основана «на сюжетах героического прошлого башкирского народа» Фото: Олег ЗОЛОТО

Подготовка мультфильма о генерале Шаймуратове будет стоить 26 млн рублей. На такую сумму киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова заключила договор. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

Рабочее название анимационного фильма — «Генерал Шаймуратов». За сюжет картины возьмут героическое прошлое башкирского народа.

Как говорится в техзадании, мультфильм к производству необходимо подготовить до конца 2023 года. Уточняется, что картина является продолжением анимационного фильма «Северные амуры».

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