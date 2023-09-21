Детям-инвалидам и сиротам Башкирии предложили установить ежемесячные выплаты

Выплата родителям ребенка с ограниченными возможностями или инвалида составляет от 9,06 тыс. до 9,42 тыс. руб. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии предложили выплачивать детям с инвалидностью и сиротам ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума. С такой инициативой выступили депутаты регионального заксобрания от ЛДПР.

Как уточняет «Ъ-Уфа», документ предусматривает увеличение с 1 января 2024 года выплат на содержание ребенка-инвалида до установленной в Башкирии на соответствующий год суммы прожиточного минимума для детей.

Парламентарии поясняют, что сейчас дети-сироты получают от 7,5 до 7,8 тысяч рублей ежемесячно, а несовершеннолетние с инвалидностью - от 9 до 9,4 тысяч рублей. При этом прожиточный минимум на ребенка в Башкирии установлен в размере 13,1 тысяч рублей.

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