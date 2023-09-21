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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 11:00

18-летний пьяный житель Башкирии угнал неисправный автомобиль

В Башкирии 18-летний пьяный юноша угнал автомобиль
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Юноша отказался от прохождении медицинского освидетельствования

Юноша отказался от прохождении медицинского освидетельствования

В Стерлитамаке задержали 18-летнего юношу, который угнал автомобиль. О краже машины сообщил полицейским хозяин ВАЗ-2111. По его словам, легковушка была припаркована во дворе дома по улице Волочаевской. Позже сотрудники ГИБДД обнаружат авто у реки Куганак, за рулем которого был 18-летний парень.

Оказалось, что молодой человек захотел покататься. Он залез в чужой автомобиль, замкнул провода зажигания и поехал. Однако по пути понял: машина неисправна и далеко на ней не уедешь. Еще вчерашний подросток признался, что никаких водительских прав у него нет.

Юноша также отказался от прохождении медицинского освидетельствования. По этому факту в отношении него составлен административный материал. Также по факту угона возбуждено уголовное дело, парень находится под подпиской о невыезде.

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