18-летний пьяный житель Башкирии угнал неисправный автомобиль

Юноша отказался от прохождении медицинского освидетельствования

В Стерлитамаке задержали 18-летнего юношу, который угнал автомобиль. О краже машины сообщил полицейским хозяин ВАЗ-2111. По его словам, легковушка была припаркована во дворе дома по улице Волочаевской. Позже сотрудники ГИБДД обнаружат авто у реки Куганак, за рулем которого был 18-летний парень.

Оказалось, что молодой человек захотел покататься. Он залез в чужой автомобиль, замкнул провода зажигания и поехал. Однако по пути понял: машина неисправна и далеко на ней не уедешь. Еще вчерашний подросток признался, что никаких водительских прав у него нет.

Юноша также отказался от прохождении медицинского освидетельствования. По этому факту в отношении него составлен административный материал. Также по факту угона возбуждено уголовное дело, парень находится под подпиской о невыезде.

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