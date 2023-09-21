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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 10:30

Но строящейся трассе М-12 в Башкирии на бок опрокинулся самосвал «FAW»

В Башкирии на строящейся трассе М-12 опрокинулся самосвал
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Аварийно-спасательные работы не пригодились. Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Аварийно-спасательные работы не пригодились. Фото: Госкомитет РБ по ЧС

На строящейся трассе М-12 «Москва-Нижний-Новгород-Казань» опрокинулся самосвал «FAW». Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС. Известно, что авто принадлежит предприятию «Автодор».

Авария произошла рядом с селом Староянтузово Дюртюлинского района Башкирии. Спасатели, получившие сообщение по системе Эра-ГЛОНАСС, прибыли на место ЧП, однако их помощь не понадобилась.

- К счастью, аварийно-спасательные работы не пригодились. Водитель не пострадал, - заключили в комитете.

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