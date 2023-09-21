Из-за подозрительного предмета из уфимского колледжа эвакуировали 300 человек

Предварительной причиной случившегося стала тревожная информация о подозрительном предмете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе эвакуировали уфимский колледж. Студентов и сотрудников учебного заведения экстренно вывели из здания. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

По предварительной информации, причиной эвакуации стало сообщение о подозрительном предмете на территории колледжа.

Известно, что здание покинуло более 300 человек.

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