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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 9:00

Из-за подозрительного предмета из уфимского колледжа эвакуировали 300 человек

В Уфе из здания колледжа эвакуировали учащихся и сотрудников
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Предварительной причиной случившегося стала тревожная информация о подозрительном предмете

Предварительной причиной случившегося стала тревожная информация о подозрительном предмете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе эвакуировали уфимский колледж. Студентов и сотрудников учебного заведения экстренно вывели из здания. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

По предварительной информации, причиной эвакуации стало сообщение о подозрительном предмете на территории колледжа.

Известно, что здание покинуло более 300 человек.

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