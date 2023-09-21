Готовность Восточного выезда в Уфе оценивается в 76,7%

Готовность Восточного выезда в Уфе составляет 76,7%. Фото со страницы главы Башкирии

Строительство Восточного выезда, связывающий две федеральные трассы - М-5 и М-7 - завершено на 76,7%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Алан Марзаев.

По его словам, в тоннеле монтируют потолок, окрашивают конструкции, укладывают бетонное покрытие и обустраивают инженерные коммуникации. Также строители занимаются укладкой асфальта эстакадной части и на развязке Федоровка – Шакша.

Как уточнил Марзаев, движение будет запущено сразу, как будет установлено освещение и перильное ограждение.

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