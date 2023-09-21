В селе Башкирии возникла угроза вспышки смертельной болезни

Указом Главы Башкирии с 19 сентября установлен карантин по бешенству животных на территории села Уршак Фото: Андрей АБРАМОВ

В Миякинском районе Башкирии на территории села Уршак введен карантин из-за бешенства животных. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Ограничительные меры вступили в силу с 19 сентября.

Уточняется, что территория одного из личных подсобных хозяйств села объявлена эпизоотическим очагом, а населенный пункт – неблагополучным.

В период действия карантина в селе запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки, вывозить животных, а также население рекомендовано вакцинировать питомцев от бешенства.

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