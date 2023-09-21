В Уфе временно закроют движение по Шакшинскому мосту

В указанное время будет доступна речная паромная переправа
Шакшинский мост будет временно закрыт для движения. Об этом рассказали в городской мэрии. Уточняется, что ограничения будут введены 24 сентября.
- С 11 до 12 часов закроют Шакшинский мост для проведения геодезического мониторинга, - говорится в сообщении администрации.
Для того, чтобы перебраться на другой берег, в указанное время будет работать речная переправа.
Жителей города просят заранее планировать свой маршрут.
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