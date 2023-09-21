Число зараженных коронавирусом в Башкирии выросло на 52 человека

В настоящее время в стационарах лечатся 73 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии продолжают фиксировать десятки новых случаев заражения COVID-19. Согласно последней статистике минздрава, в республике за сутки было отмечено еще 52 факта заболевания, всего - 371 121.

Суточный прирост выздоровевших составил четыре человека. За все время пандемии инфекцию побороли 364 158 жителей Башкирии.

Новых смертей от коронавируса за последние 24 часа не отмечено. Всего жертвами ковида признано 6 105 человек.

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