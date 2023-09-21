Средний размер пенсии в Башкирии превысил 19 тысяч рублей

В Башкирии озвучили средний размер пенсионных выплат Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стала известная средняя пенсия в Башкирии. Как сообщает республиканский госстат, размер выплат за август составил 19119,8 рублей.

Отмечается, что рост по сравнению с предыдущим годом за аналогичный период составил 6,5%. Так, в последний месяц лета 2022 года пенсионеры в среднем получили 17,9 тысяч рублей.

Всего, как сообщает UfaTime.ru, в Башкирии проживают 1 137 509 пенсионеров, 166 703 из них получают выплаты и продолжают работать.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.