Таксиста-иностранца, напавшего на жителя Уфы, удалось задержать

Иностранец, работающий таксистом, распылил в лицо пассажира аэрозоль из перцового баллончика Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе задержали таксиста-иностранца, который напал с перцовым баллончиком на клиента, а затем избил его и обокрал. Об этом рассказали в МВД по РБ.

- Таксиста, подозреваемого в нападении на молодого человека в Кировском районе. Мужчину передали сотрудникам регионального следственного управления СКР, - уточнили в ведомстве.

Напомним, 17 сентября уроженец Египта поругался с пассажиром из-за способа оплаты поездки. Во время конфликта молодой человек распылил в лицо клиента перцовый баллончик. Пострадавший хотел остановить нападавшего, но иностранец вновь воспользовался аэрозолью, ударил несколько раз оппонента и забрал его телефон. Во время побега мужчина задел машиной такси припаркованные авто. После этого таксист вернул телефон клиента и скрылся.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.