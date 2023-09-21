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НовостиОбщество21 сентября 2023 3:42

Сегодня в Уфе ГИБДД проведет проверки автобусов

Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
21 сентября в Уфе ГИБДД совместно с сотрудниками подразделений технического контроля проведут проверки автобусов

21 сентября в Уфе ГИБДД совместно с сотрудниками подразделений технического контроля проведут проверки автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 21 сентября, в Уфе ГИБДД совместно с сотрудниками подразделений технического контроля проведут проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.

Госавтоинспекция проверит техническое состояние автобусов, обратит внимание на прохождение водителями предрейсовых медицинских осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм пассажирских перевозок.

ГИБДД призвала водителей и пассажиров быть внимательными и взаимовежливыми, а также отнестись к проверкам с пониманием.

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