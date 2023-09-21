На ТРЦ «Планета» в Уфе 25 сентября откроют дополнительную автобусную остановку

фото: Минтранс РБ

На торгово-развлекательном центре «Планета» в Уфе 25 сентября откроют дополнительную автобусную остановку. Это позволит заезжать на территорию комплекса автобусам большого класса. Об этом сообщил Минтранс Башкирии.

Как пояснили в ведомстве, подготовка въезда для больших автобусов уже завершается: подрядчики нанесли соответствующую дорожную разметку, установили знаки и светофоры, которые сегодня, 21 сентября, планируется подключить к сети и отрегулировать. После этого общественный транспорт сможет выполнять посадку-высадку пассажиров на новой остановке.

– С 25 сентября автобусы, курсирующие через ТРЦ «Планета», начнут ходить по новой схеме движения, – передали в Минтрансе. – Назначение новой остановки позволит повысить качество транспортного облуживания населения.

Новую схему движения автобусов уже опубликовала мэрия. С ней можно ознакомиться ниже.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Напомним, через парковку «Планеты» проезжают автобусы №6, 75, 225, 232, 244 и 248.

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