В центре Уфы ограничили движение транспорта до 24 сентября

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Уфе до 24 сентября ввели ограничения движения транспорта на пересечении улиц Пушкина и Цюрупы. Об этом сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.

По информации городской администрации, это связано с земляными работами, которые повлияют на движение общественного транспорта.

Предприятие «Уфаводоканал» просит горожан отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам.

Горожан просят заранее планировать свой маршрут и приносят свои извинения за недоставленные неудобства.

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