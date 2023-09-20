Глава минздрава Башкирии стал донором костного мозга

Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждается более пяти тысяч россиян. Фото со страницы в соцсетях Айрата Рахмаутуллина

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сдал костный мозг. Об этом глава ведомства рассказал в своих социальных сетях. По его словам, он сдал все необходимые анализы для прохождения процедуры. Рахматуллин добавил, что за день Федеральный регистр доноров костного мозга пополнился на 189 жителей республики.

– Уфа стала двадцатым городом, который присоединился к этой акции. Надеюсь, что моему примеру последуют и другие. Ведь от нас может зависеть чья-то жизнь, – написал министр.

Руководитель минздрава РБ отметил, что трансплантация костного мозга требуется ежегодно более пяти тыс. россиянам, 900 из них – дети.

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