Спавшего в горящей квартире 10-летнего уфимца спас из пожара извещатель

Пожарным удалось быстро потушить возгорание на площади 4 кв. м.

В Уфе на Юбилейной улице произошел пожар в квартире многодетной семьи. В огне едва не пострадал 10-летний школьник.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, пожар вспыхнул 20 сентября. В момент возгорания дома был мальчик, который спал. Его разбудил едкий запах дыма, а затем громкий звук пожароизвещателя. Ребенок понял, что начался пожар и выбежал из дома, прихватив вещи.

Пожарным удалось быстро потушить возгорание на площади 4 кв. м, не дав огню распространиться. Никто не пострадал, заключили в МЧС.

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