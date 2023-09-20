Опору Зининского путепровода в Уфе намерены укрепить

Долгожданный путепровод планировалось ввести в эксплуатацию в начале ноября

В Уфе будут укреплять опоры построенного Зининского переезда. К такому решению строители пришли после того, как были оглашены результаты экспертизы. Известно, что проект по усилению опор путепровода сейчас находится в разработке, в нём будут указаны точные сроки работ.

Ранее было озвучено, что путепровод будет открыт до конца ноября. Изначально власти хотели запустить движение по переезду месяцем ранее, однако выяснилось, что у одной из крайних опор сооружения высотой почти 30 м (15 м под землей и 14 м над ней) обнаружено отклонение от вертикали на 10 см.

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