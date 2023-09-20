Пропал нуждающийся в медпомощи 20-летний Рамазан Сайфиев из Башкирии

Молодой человек ушел в неизвестном направлении. Фото: «Отклик»

В Башкирии начались поиски 20-летнего Рамазана Сайфиева из Стерлитамака. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Отклик».

Известно, что молодой человек ушел из дома сегодня, 20 сентября, в неизвестном направлении и не вернулся. Уточняется, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, худощавый, волосы темные, глаза карие.

Был одет: олимпийка бежевая, черная футболка с белыми надписями, черное трико, черные резиновые тапочки.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8987-106-06-01 или 102.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.