Врачи удалили жителю Башкирии паховую грыжу с помощью проколов

Такая операция в больнице проводилась впервые Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больнице Салавата провели операцию по удалению паховой грыжи с помощью проколов. По словам главврача медучреждения Алика Янышева, лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная (предбрюшинная) аллогерниопластика в их больнице проводилась впервые.

TAPP-герниопластика имеет ряд преимуществ перед открытой операцией, утверждает специалист. Так, например, с точки зрения эстетики на теле пациент не остается крупных шрамов, а риск рецидива снижается.

Спустя уже два дня после операции пациент чувствовал себя хорошо и после восстановления был выписан домой.

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