В Башкирии годовая инфляция выросла до 3,7%

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В августе годовая инфляция в Башкирии повысилась до 3,7% после 2,8% в июле. Об этом рассказала пресс-служба Национального банка республики.

Ускорение роста инфляции, как утверждают специалисты, произошло преимущественно по причине повышения потребительской активности и ослабления рубля. Кроме того, повлияли возросшие затраты производителей и поставщиков и снижение предложения отдельных товаров.

Например, подорожали импортные фрукты, а также свинина, говядина, мясо птицы, яйца. Выросли цены на легковые автомобили и моторное топливо, замедлилось удешевление смартфонов, телевизоров и крупной бытовой техники.

– Чтобы вернуть инфляцию ближе к цели, Банк России повысил ключевую ставку. С 18 сентября она составляет 13%. По прогнозу регулятора, в этом году инфляция составит 6–7%, а в следующем вернется к целевым 4%, – заявили в Нацбанке республики.

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