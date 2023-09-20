Гостиницу биатлонного комплекса в Уфе отремонтируют за 70 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Гостиницу спортивной школы олимпийского резерва по биатлону в Уфе отремонтируют за более чем 70 миллионов рублей. Соответствующая информация была опубликована на сайте государственных закупок.

По результатам аукциона исполнителем работ станет нефтекамская компания «Вентсервис». Заказчиком выступила спортивная школа олимпийского резерва по биатлону, которая находится в ведении Министерства молодежной политики и спорта республики.

Как следует из условий контракта, в здании гостиницы комплекса «Биатлон» рабочие обновят покрытия стен, уложат ламинат, установят новые двери и окна, а также заменят облицовку керамической плиткой. Подрядчик, помимо прочего, должен будет модернизировать систему водоснабжения и электропроводку.

На ремонт направят 70 399 775,72 рублей, которые выделят за счет субсидии из казны республики. Окончание ремонта намечено на 1 декабря текущего года.

Работы будут оплачиваться за счет субсидии из бюджета республики. Ремонт должен быть завершен до 1 декабря 2023 года.

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