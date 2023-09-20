В Уфе проезд на автобусном маршруте №207 подорожает до 40 рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе проезд на автобусном маршруте №207 («Уфимский ДОК» – «Музея Нестерова») подорожает до 40 рублей. Об этом со ссылкой на перевозчика ЧОУ ДПО ИЦ «Техника» сообщил UTV.

По словам представителей конторы, несмотря на рост стоимости ремонта транспорта, его обслуживания и бензина, предприятие в последние два года не повышало цены за проезд. Однако перевозчику все же пришлось принять такое решение.

Стоимость проезда будет повышена уже со следующего понедельника – с 25 сентября.

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