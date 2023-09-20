Экс-начальника автоколонны филиала «Башавтотранс» осудили за взятки

Перед Мировым судом Советского района Уфы предстал бывший начальник автоколонны Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №1, которое является филиалом «Башавтотранса». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что с 2021 по 2022 года мужчина неоднократно получал от находившихся в его подчинении водителей деньги за попустительство по работе и непринятие мер за допущенные нарушения. Всего подсудимый получили 17,5 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество». Он признал свою вину. Суд оштрафовал его на 180 тысяч рублей и на два года лишил права занимать должности в госорганах. Приговор еще не вступил в законную силу.

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