В Башкирии создадут «штурмовую группу» для прогнозирования развития республики

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии создадут «штурмовую группу» для формирования прогноза развития республики к 2030 году. Об этом на недавней встрече с активом институтов гражданского общества заявил региона Радий Хабиров.

Власти рассчитывают, что сформированный к концу текущего года прогноз будет конкретным и охватит экономическое и социальное развитие Башкирии на ближайшие годы. Хабиров выразали надежду на то, что в результате проделанной работы станет возможным получить ответы на самые важные запросы общества.

Руководитель региона напомнил, что в сентябре 2019 года он подписал указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года. По словам Хабирова, он позволил перейти от экономики потребления к экономике развития, также добиться решения многих вопросов в плане человеческого потенциала, комфортной среды для жизни, экономического роста, инвестиций и инфраструктуры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.