Житель Стерлитамака передал взяток на сумму 1,3 млн рублей

Фото: Николай ХИЖНЯК

В отношении 45-летнего жителя башкирского города Стерлитамак возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Об этом рассказала пресс-служба республиканского Следственного комитета.

Согласно версии следствия, подозреваемый скупал и перепродавал крупный рогатый скот, и в 2019-2020 годах передавал денежное вознаграждение знакомой заведующей ветеринарного участка в Миякинском районе. Женщина незаконно оформляла и выдавала мужчине ветеринарные свидетельства без фактического забоя и предварительного осмотра животных для проверки их на наличие у заболеваний. Всего он передал более 1,3 миллиона рублей.

Сейчас с подозреваемым проводят следственные действия. Уголовное дело в отношении уже бывшей заведующей ветеринарным участком по факту получения взятки в настоящее время рассматривается в суде.

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