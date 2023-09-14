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НовостиОбщество14 сентября 2023 4:29

В Уфе массово проверяют пассажирский транспорт

В Уфе начались массовые проверки пассажирского транспорта
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мероприятие направлено на снижение уровня аварийности и профилактику нарушений ПДД

Мероприятие направлено на снижение уровня аварийности и профилактику нарушений ПДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе объявлена массовая проверка общественного транспорта. В эти минуты на улицах города инспекторы ДПС и сотрудники технического надзора выявляют грубых нарушителей в сфере пассажирских перевозок.

- Мероприятие направлено на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов, - сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Инспекторы намерены уделить особое внимание техническому состоянию транспорта, а также медосмотрам водителей.

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