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НовостиЗдоровье13 сентября 2023 6:29

Почти 250 человек заразились коронавирусом в Башкирии

В Башкирии растет заболеваемость COVID-19
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Всего в республике подтвердили 370 728 случаев коронавирусной инфекции

Всего в республике подтвердили 370 728 случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии показатель заболеваемости коронавирусом идет вверх. Так, за минувшую неделю - с 4 по 10 сентября - было отмечено 248 новых фактов заражения ковидом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

Как уточнили в региональном минздраве, суточный прирост инфицированных составил 45 человек. За все время пандемии было официально подтверждено 370 728 случаев заражения.

Всего выздоровели 364 038 пациентов, в том числе 42 – за последние сутки. Общее число умерших составляет 6 106 человек (+1 за сутки).

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