Появились фото с места убийства 7-летнего сына уфимки в Турции

фото: Cumhuriet

Появились фотографии с места убийства 7-летнего сына уфимки в Турции. Мальчика зарезал собственный отец – местный житель. По данным турецких СМИ, это случилось в городе Мерсин в конце прошлой недели, когда мужчина якобы повел ребенка в гости к родственникам. Снимки оттуда опубликовало издание Cumhuriet.

фото: Cumhuriet

Напомним, по предварительным данным, уроженка Уфы, которая и сама проживает в Турции, отдала на время своего ребенка бывшему мужу. Через несколько дней отец по неизвестной причине нанес сыну 6-7 ножевых ранений и перерезал ему горло. Затем мужчина попытался покончить с собой, но его спасли. Он перенес операцию и находится в больнице.

фото: Cumhuriet

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