Уфа вошла в рейтинг самых дорогих мегаполисов России

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

Уфа названа одним из самых дорогих городов-миллионников. Такую оценку столице Башкирии дали опрошенные сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob местные жители. Уфа заняла в рейтинге третье место, разделив эту строчку с Краснодаром.

Топ возглавляет Москва с 53% голосов, а «серебро» среди самых дорогих мегаполисов России забрал Ростов-на-Дону.

По словам уфимцев, больше всего их раздражают цены на продукты, а также «неподъемная» стоимость недвижимости.

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