Башкирию накроет густой туман

На отдельных участках дорог ожидается туман с видимостью 500 м и менее Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МЧС Башкирии экстренно обратилось к жителям республики с сообщением о надвигающейся непогоде. По информации ведомства, республику накроет густой туман.

- В понедельник, 11 сентября, ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман с видимостью 500 м и менее, - говорится в сообщении.

Добавим, что завтра синоптики также ожидают выпадение осадков и сильный ветер, скорость которого будет достигать 13 м/с.

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