В Башкирии пропали два ребенка 10 и 11 лет

В Башкирии всю ночь вели поиски потерявшихся двоих детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии всю ночь велись поиски пропавших детей. Об этом рассказал глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов. По его словам, исчезли двое школьников 10 и 11 лет.

Руководитель района не уточнил, при каких именно обстоятельствах обстоятельствах пропали дети. Известно лишь, что исчезнувших искали в селе Ивано-Кувалат.

Первого школьника обнаружили ночью, второго лишь ближе к утру. В поисках детей участвовали как волонтеры и полицейские, так и местные жители.

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