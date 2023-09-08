В Башкирии лжесотрудники банка и инвесткомпаний лишили своих жертв 9 млн рублей

Жители Башкирии хотели сохранить свои деньги и инвестировать Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Башкирии продолжают терять деньги, попадаясь на уловки мошенников. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, только за сутки аферисты выманили под разными предлогами у жителей республики девять миллионов рублей.

Так, жители Уфы и Белебеевского района стали жертвами телефонных мошенников, которые представились сотрудниками банка. Потерпевшим злоумышленники сообщили, что их аккаунты якобы взломаны мошенниками и они «пытаются обналичить банковский счет». Поверив в легенду, по указаниям аферистов жители республики оформили кредиты на общую сумму более двух миллионов рублей и отправили полученные деньги на продиктованные счета якобы под предлогом сохранения своих сбережений.

Еще две жительницы Ишимбая попались на лжеброкеров. Захотев заработать на инвестициях, они потеряли 1,5 млн рублей.

По всем фактам мошенничества заведены уголовные дела.

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