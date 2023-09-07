Спикер парламента Башкирии предупредил о рассылке фейков от лица госвласти

Фото: vk.com/kbtolkachev

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев предупредил жителей республики о рассылке в мессенджерах фейков от лица органов государственной власти и должностных лиц.

По словам председателя Курултая, провокационные сообщения уже поступали гражданам от его имени. Эти рассылки, как утверждает спикер, являются попыткой посеять раздор, дезинформировать людей и скомпрометировать органы госвласти. Для большей достоверности злоумышленники используют личные данные и фотографию человека, от имени которого якобы отправляется сообщение. Эту деятельность Толкачев назвал провокацией и преступлением, за которое предусмотрена ответственность по статье «Неправомерный к компьютерной информации».

Наряду с телефонным мошенничеством также участились случаи взлома электронной почты и аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленники создают фейковые аккаунты публичных людей.

– Доверять можно только проверенным источникам информации. Если есть сомнения, нужно уточнять данные у официальных лиц. О попытках рассылки фейковых сообщений и взлома электронных ресурсов следует сообщать в правоохранительные органы, – заявил спикер парламента Башкирии.

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