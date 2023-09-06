Жителей Башкирии предупредили о звуках взрыва на участке трассы М-5 «Урал»

Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша - Миньяр - Сим предусмотрена только для легкового транспорта

На трассе М-5 «Урал» в районе Аши завтра, 7 сентября, введут ограничения на движение транспорта. Об этом предупредили в минтрансе Башкирии. По информации ведомства, с 9 до 14 часов будет закрыто движение с 1565 км по 1576 км трассы в Челябинской области.

В министерстве уточнили, что ограничения связаны с буровзрывными работами. Они ведутся в рамках реконструкции автомобильной дороги Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.

В минтрансе добавили, что подобные ограничения будут вводиться каждую неделю по четвергам до 1 октября.

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