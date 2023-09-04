В Башкирии при загадочных обстоятельствах исчез молодой мужчина в очках

43-летний Айрат Янубулатов пропал в Белорецком районе

В Белорецком районе Башкирии пропал 43-летний Айрат Янбулатов. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт. Башкортостан» в социальных сетях. По информации поисковиков, мужчина исчез 3 сентября. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

В ориентировке на пропавшего говорится, что он ростом 175 см, нормального телосложения, имеет русые волосы с проседью и серые глаза.

Был одет в серую куртку-плащ, темные джинсы и кофту.

Все, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, позвоните по телефонам: 89656669660, 89823391609 или 112.

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