В Уфе у 17-летней девушки обнаружили 54 сверстка с наркотиками

В Уфе несовершеннолетняя местная жительница обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Фото: СУ СКР по РБ

В Уфе задержали 17-летнюю девушку. Подросток стала главным фигурантом уголовного дела по статье «покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.

По версии следствия, подросток нашла в Сети контакт, который предложил ей делать «закладки» с наркотиками в тайных местах. Девочка согласилась и попыталась спрятать товар на улице Блюхера, когда с поличным ее поймали сотрудники полиции. Во время личного досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли 54 пакетика с запрещенными веществом. Свою вину подросток признала.

- В настоящее время с ней проводятся следственные действия, судом на время расследования ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, а также иные причины и условия, которые могли способствовать совершенному преступлению, - прокомментировали ход дела в СУ СКР по Башкирии.

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