Новая девушка не впустила на ночь: разозлившийся уфимец избил сожительницу и ее дочь

После множества ударов и угроз убийством уфимец лег спать Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе задержан местный житель, обвиняемый в избиении бывшей девушки и ее маленькой дочери. Об этом сообщает ТГ-канал Mash Batash.

Мужчина жил с потерпевшей и ее дочерью от прошлого брака три года, однако недавно заявил, что уходит к другой. Уфимец собрал вещи и уехал к новой девушке, но она не впустила его, несмотря на уговоры.

Разозлившись, мужчина отправился обратно домой, взломал дверь и накинулся с кулаками на бывшую и ее дочь. После избиения и многочисленных угроз расправой уфимец лег спать, пока утром его не разбудила полици.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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