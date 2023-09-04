Ссылка с сюрпризом: житель Башкирии открыл вредоносное сообщение и потерял почти миллион рублей

Житель Белорецкого района стал жертвой телефонного мошенника Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии житель Белорецка лишился крупной суммы денег, доверившись мошенникам. Мужчина получил звонок от лжесотрудника банка, который заявил, что его сбережения под угрозой и заявил, что ему следует перевыпустить карту.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, аферисты прислали на телефон своей жертвы сообщение с вредоносной ссылкой. На первый взгляд мужчины смс-ка не вызывала никаких подозрений и он перешел по предложенному электронному адресу. Как оказалась, ссылка открывала доступ к телефону жителя Белорецка.

Преступники воспользовались беспечностью мужчины и оформили в приложении банка кредит и с помощью куар-кода сняли в неизвестном банкомате более 920 тысяч рублей. По словам потерпевшего, его телефон работал, словно управляемый роботом, но ничего поделать хозяин гаджета не мог.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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