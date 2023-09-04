В Уфе досрочно завершат капремонт магистрального трубопровода на улице З. Валиди

В Уфе досрочно завершают капремонт магистрального трубопровода на улице Заки Валиди

В Уфе подходит к концу капитальный ремонт магистрального трубопровода на улице Заки Валиди. Об этом рассказали в городской мэрии. Планировалось, что работы продлятся до 15-го числа сентября, однако коммунальные службы идут с опережением графика.

— Для того чтобы минимизировать вероятность аварий зимой, здесь оперативно заменили 180 погонных метров старых труб на новые, в пенополиуретановой изоляции, — уточнили в пресс-службе уфимской администрации.

На сегодняшний день рабочие закончили монтаж новых труб полностью выполнен, восстановлено благоустройство тротуаров и газонов. Это позволит начать укладывать асфальт, если погода будет оставаться такой же благоприятной.

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