Средний размер пенсии в Башкирии превысил 19 тысяч рублей

Данные о пенсии приводит Башстат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стал известен размер пенсии в Башкирии. По сообщению госстата по республике, выплаты по итогам июля составили 19 040 рублей. Всего в регионе насчитывается 1,138 млн пенсионеров.

Для сравнения, в июне 2023 года пенсия составляла 19 038 рублей, а число пенсионеров было больше: 1 млн 139 тысяч 315 человек.

Ранее «КП-Уфа» публиковала список вакансий с зарплатами до 180 тыс. рублей. Так, традиционно самые высокие зарплаты в нефтяной сфере.

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